Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın eşi Serinay Çuhadar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının manevi atmosferinde Özel Yuvamız Bakım Merkezinde kalan engelli ve yaşlıları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'in eşlik ettiği ziyarette Serinay Çuhadar, Özel Yuvam Bakım Merkezinde kalan engelli ve yaşlılarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet edip gerçekleştirdiği sıcak ve samimi diyaloglarla gönüllere dokundu.

Özel Yuvam Bakım Merkezini gezerek burada kalan yaşlı ve engelli vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve merkezin yöneticilerinden bilgi alan Serinay Çuhadar, burada kalan bakıma muhtaç vatandaşlarla sohbet ederek engelli ve yaşlı vatandaşların maharetleriyle ortaya çıkardıkları el emeği ürünleri inceledi.

Hayli renkli, neşeli ve anlamlı görüntülerin yaşandığı ziyarette Serinay Çuhadar, yaşlıların sadece sevgiye, saygıya, hürmete ve daima hatırlanmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Çuhadar, "Bu gerçek ışığında bugün mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yanlarında olup hayır dualarını almak ve herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorduk.

Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki son yıllarda devletimiz tarafından yaşlı ve engelli bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çok önemli reformlar hayata geçirildi. Bir çok imkandan mahrum bir halde yaşantısına devam etmeye çalışan vatandaşlarımız bu reformlar sayesinde toplumda daha fazla rol üstlenmeye başladı. Devletimizin bizlere emaneti olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, hayatın her safhasında güzel imkanlara kavuştu. Bugünkü ziyaretimizle amacımız, devletimizin şefkatli elinin her zaman onların yanında olduğunu hissetmelerini sağlamaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN