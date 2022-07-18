Vali Ergün, Uşak esnafını yerinde dinliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Ergün, Uşak esnafını yerinde dinliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Ergün, Uşak esnafını yerinde dinliyor

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak esnafına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek,esnafın şikayetlerini dinledi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak esnafına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek,esnafın şikayetlerini dinledi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşaklı esnafları ziyaretlerini sürdürdü. Vali Ergün, Ayakkabıcılar Çarşısı'na giderek burada hem esnafla tanıştı hem de esnafla sohbet etme fırsatı buldu. Vali Turan Ergün'ü karşılarında görmelerinin şaşkınlığını yaşayan esnaf aynı zamanda yaşadıkları sorunları da Ergün'e iletti. Sıkıntıları tek tek dinleyen Vali Ergün bu sorunlara da en kısa zamanda çözüm üreteceklerini söyledi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turan Ergün Uşak Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title