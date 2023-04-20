Vali Ergün'den bayram mesajı

Uşak Valisi Turan Ergün Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Ergün mesajda "Kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği bu günlerde manevi değerlerimiz etrafında bütünleşiriz" ifadelerini kullandı.

Uşak Valisi Turan Ergün Ramazan Bayramı münasebetiyle bir valilik sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda manevi değerler, örf ve adetlerin sosyal yardım ve dayanışma geleneklerin en güzel yaşandığı zamanların bayramlar olduğunu belirtti. Ergün yayımlanan mesajda; "Kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği bu günlerde manevi değerlerimiz etrafında bütünleşiriz. Merhamet, şefkat, kardeşlik, fedakarlık gibi hasletlerin tazelendiği Ramazan-ı Şerif'in sonunda ikram olunan bayramın gayesi, hayat boyu takva ve kardeşlik bağlarının sürdürülmesidir. Ülke olarak asrın en büyük deprem ve sel felaketlerini yaşadığımız için buruk ve hüzünlü geçen Ramazan ayının ardından, Ramazan Bayramı'nı da aynı duygu yoğunluğu ile yaşamaktayız. Devletimizin ve milletimizin katkıları ve olağanüstü gayretleriyle afetlerin açtığı yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Sıkıntılarımıza birlikte derman olduğumuz, sevinçlerimizi birlikte yaşadığımız, bir ve beraber olduğumuz sürece biliyoruz ki sorunlarımızı çözer, engellerimizi daima aşarız. Ramazan Bayramı vesilesiyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Vali Turan Ergün, mesajda bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için kent genelinde asayiş güvenlik ve trafik yönünden bütün tedbirlerin alındığını, vatandaşların da trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - UŞAK