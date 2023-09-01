Vali Ergün: "Bugün ecdadımızın kanlarıyla savunduğu bu cennet vatan bizlere emanettir"

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında Kahraman Türk askeri ve Uşaklı hemşerilerin Yunan işgaline boyun eğmediğini ve düşmanı bozguna uğratıldığını değinen Vali Ergün, "Türk Milleti, tarih sahnesinde yer aldığı günden bu yana hürriyetinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Ecdadımız, bu toprakları canı pahasına savunmuştur. Bu topraklar da ecdadımızın nice kahramanlıklarına ve zaferlerine şahit olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda milletimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu topraklarda vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna en çetin mücadeleleri vermiştir. Kahraman Türk askeri ve Uşaklı hemşehrilerimiz 29 Ağustos 1920'de başlayan Yunan işgaline boyun eğmemiş ve ilimizdeki düşman güçlerini bozguna uğratmıştır. Yunan orduları başkomutanı Trikopis'in şehrimizde esir alınması savaşın seyrini değiştirmiş ve kahraman Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır. 1 Eylül 1922 tarihinde yaşanan onca zorluğa karşın destan yazan kahraman ordumuz ve Uşaklı yiğitlerimiz dünyaya istiklalden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Bugün ecdadımızın kanlarıyla savunduğu bu cennet vatan bizlere emanettir. Bizler de vatanımızı ve bayrağımızı aynı azimle, iman ve kararlılıkla savunmaya ve korumaya devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak ve ebedi yurdumuz olarak bırakmak uğruna canlarını hiç çekinmeden veren tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; kadim şehrimiz Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyorum" dedi. - UŞAK