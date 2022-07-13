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Vali Ergün bayram ziyaretlerini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Ergün bayram ziyaretlerini sürdürdü

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek bayramlaşmaya sürdürdü.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek bayramlaşmaya sürdürdü.

Uşak Valisi Turan Ergün Uşak'ın işlek caddelerine giderek hem esnaf hem de vatandaşlarla bayramlaşmayı sürdürdü. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Ergün, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinlerken en yakın sürede çözümlerin hayata geçirileceğini söyledi. Vali Ergün'e ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da eşlik etti. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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