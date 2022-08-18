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Vali Ergün aşure programına katıldı

Vali Ergün aşure programına katıldı

Yerel Haberler

Uşak Valisi Turan Ergün, Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen aşure programına katıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen aşure programına katıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen aşure programına katıldı. Düzenlenen programda Vali Ergün'e Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman da eşlik etti. Edilen duaların ardından başlayan programda Vali Ergün ve beraberindeki heyet vatandaşlara aşure ikram etti. Program sonrasında Vali Ergün vatandaşlarla sohbet etti. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turan Ergün Uşak Yerel Haberler

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