Vali Ergün aşure programına katıldı Yerel Haberler Uşak Valisi Turan Ergün, Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen aşure programına katıldı. Uşak Valisi Turan Ergün, Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen aşure programına katıldı. Uşak Valisi Turan Ergün Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen aşure programına katıldı. Düzenlenen programda Vali Ergün'e Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman da eşlik etti. Edilen duaların ardından başlayan programda Vali Ergün ve beraberindeki heyet vatandaşlara aşure ikram etti. Program sonrasında Vali Ergün vatandaşlarla sohbet etti. - UŞAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Turan Ergün Uşak Yerel Haberler

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