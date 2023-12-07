Vali Eldivan, Şemsi Antika'ya Hatıra Ormanı Plaketi Takdim Etti

Vali Mustafa Eldivan, Gez köyünde ailesi adına 2 hektar alan üzerine 2 bin adet fidan dikerek hatıra ormanı oluşturan Şemsi Antika'ya plaket takdim etti.

Bu çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşların aracılığıyla Bayburtlu vatandaşların orman sevgisine ve ağaçlandırma seferberliğine sunulan katkıların devam edeceğini belirten Vali Eldivan, "Geçtiğimiz ekim, kasım aylarında kurumlarımız tarafından yapılan birçok etkinliklerde İlimizin farklı bölgelerine yaklaşık 15 bin fidan dikerek hatıra ormanları oluşturduk. Önümüzdeki yıllarda bu sayı artarak devam edecek" dedi.

Vali Eldivan, Antika'yı tebrik ederek plaket takdim etti. Plaket törenine, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ'da katıldı. - BAYBURT