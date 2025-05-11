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Vali Eldivan, şehit annesi ve Kıbrıs Gazisini ziyaret etti

Vali Eldivan, şehit annesi ve Kıbrıs Gazisini ziyaret etti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Şehit Piyade Er İdris Karakaşoğlu'nun annesi Emine Karakaşoğlu ile Kıbrıs Gazisi Selahattin Kaldırım'ı evlerinde ziyaret etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Şehit Piyade Er İdris Karakaşoğlu'nun annesi Emine Karakaşoğlu ile Kıbrıs Gazisi Selahattin Kaldırım'ı evlerinde ziyaret etti.

Şehit annesi Emine Karakaşoğlu'nun Anneler Günü'nü kutlayan Vali Eldivan, kendisiyle bir süre sohbet ederek sağlık durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Kadızade Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Selahattin Kaldırım'ı da ziyaret eden Vali Eldivan, gazinin eşi Cemile Kaldırım'ın Anneler Günü'nü kutlayarak, aileye sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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