Vali Eldivan şehit aileleriyle gazilerle bir araya geldi

Vali Eldivan şehit aileleriyle gazilerle bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ile birlikte şehit ailelerine, gazilere ve gazi yakınlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ile birlikte şehit ailelerine, gazilere ve gazi yakınlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburtlu şehit Salim Çeker'in ailesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu'yu evlerinde ziyaret eden Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, ailelerin bayramlarını tebrik ettiler. Vali Eldivan, vatan ve millet uğruna can veren şehitlerin geride bıraktığı kıymetli emanetlerinin ve kahraman gazilerin her daim yanlarında olduklarını ifade etti. Aileler, Vali Eldivan'a ve eşine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy mal varlığını açıkladı

Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy mal varlığını açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.