Vali Eldivan OSB'de incelemelerde bulundu

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de incelemede bulundu.

Bayburt Milletvekili Prof.Dr. Orhan Ateş ile birlikte, Doğaltaş Fabrikasını ziyaret eden Vali Eldivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Milletvekili Ateş ve Koçyiğit ile bir süre bilgi alışverişinde bulunan Vali Eldivan, buradan Çip-Anakart Fabrikasında incelemelerde bulundu. Üreten herkese devlet olarak her türlü desteğin verileceğini belirten Vali Eldivan, fabrikanın istihdam açısından Bayburt için önemli bir yatırım olduğunu söyledi. - BAYBURT