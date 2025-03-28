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Vali Eldivan, Hafız Adaylarıyla İftar Programında Buluştu

Vali Eldivan, Hafız Adaylarıyla İftar Programında Buluştu
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafız adaylarıyla iftar programında bir araya geldi. İftar öncesinde öğrencilerle sohbet eden Vali Eldivan, kursun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve öğrencilerin azmini takdir etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafız adaylarıyla iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, kursun genel durumu ve ihtiyaçlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Eldivan, onların azmini takdir ederek başarılarının devamını diledi.

Programda Vali Eldivan'a Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Müftüsü eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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