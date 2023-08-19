Vali Eldivan göreve başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt Valisi olarak atanan Vali Mustafa Eldivan göreve başladı.

Karşılamanın ardından tören mangasını selamlayan Vali Eldivan, daha sonra kendisini bekleyenlerle tanıştı. Buranın ardından makamına geçerek göreve başlama yazısını imzalayan Vali Eldivan, yaptığı açıklamada, "18 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Bayburt Valiliği görevime başlamış bulunmaktayım. Bayburt milli ve manevi değerlere sahip insanların yaşadığı Türk Kültürü'nün, medeniyetimizin en güzel nüvelerini göreceğimiz bir şehir olarak ön plana çıkmakta. Ayrıca doğal güzellikleri, insani ve kültürel özellikleri yönüyle de çok önemli ve özel bir kent. Bu kentte Vali olmaktan, bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten gurur duyacağım.

Bu manada bütün Bayburtlu hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum.

Bayburt'umuza Hükümetimizin çok önemli destekleri var. Bayburt'u başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz çok fazla önemsiyor. Görev süresi boyunca, başta kamu yatırımları olmak üzere insanımızın yaşam standardını yükseltmek üzere değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte gerekli gayreti göstereceğiz. Bizler bu millete hizmetkar olmaya geldik.

Bayburtlulara hizmet etmeye geldik. En önemlisi de kamu yatırımlarının ve kamu hizmetlerinin etkin, verimli bir şekilde sağlanması hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Bu noktada takdir ve tensipleri ile bizlere bu imkanı tanıdığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Bayburt Valiliği'ne atanmış olmamdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımı ediyorum.

Güven ve destek dolayı İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ayrıca müteşekkiriz. Bayburt'un bizlere ve Bayburt halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah bizleri Bayburt halkına, Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve devletimize layık eylesin. Bu manada ilgi ve desteği için tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle hepinizi tekrar selamlıyorum." ifadelerini kullandı. - BAYBURT