Vali Eldivan'dan Aile Yılı Faaliyetleri Kapsamında Önemli Toplantı

2025 Aile Yılı faaliyetleri kapsamında, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paydaş kurumların yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi, aile yapısını güçlendirmeye yönelik projeler istişare edildi.

Vali Eldivan, aile kurumunun varlığı ve korunmasının toplumumuzun geleceği için hayati bir önem taşıdığını; sosyokültürel değerlerin yaşatılması ve ahlaki temellerin güçlendirilmesinde en sağlam dayanak olduğunu vurguladı. - BAYBURT