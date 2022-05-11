Vali Elban: 'Yabancıların uyumu noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor'

ADANA (İHA) - Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Türkiye'nin medeniyet anlayışının bir gereği olarak zor durumda kalan insanlara daima kucak açtığını söyledi.

Adana'da yaşayan yabancıların ülkedeki hayata ve vatandaşlarla karşılıklı uyum içinde yaşamalarına dair faaliyetlerin planlanıp yürütüldüğü bilgilendirme toplantısı, Vali Elban başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda yabancı vatandaşlarla alakalı yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu, yabancılarla toplumun uyumunu artırmak için yapılacak faaliyetler ele alındı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Elban toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Bugün misafir ettiğimiz yabancılarla ilgili karşılaşılan sıkıntılar neler ve bu konuda neler yapılabiliriz diye istişarelerde bulunmak üzere sizlerle bir araya geldik ve sizlerden destek bekliyoruz" dedi.

Vali Elban, Türkiye'nin medeniyet anlayışının bir gereği olarak zor durumda kalan insanlara daima kucak açtığını belirtti.

Yabancıların ülkemiz yasalarına ve toplumsal yaşam kurallarına uyum noktasında daha dikkatli olmaları açısından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Elban, Adana'da bulunan yabancıların ekonomide ve toplumsal hayatta uyum süreçlerinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi üzerinde hassasiyetle durulduğunu kaydetti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel