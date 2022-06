Vali Dr. Ozan Balcı traktörle korunga hasadı yaptı

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Saray ilçesinde traktörle korunga hasadı yaptı.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Saray ilçesinde gitti. Vali Dr. Ozan Balcı, Saray ilçesi ziyareti çerçevesinde Hacı Alan Mahallesi'nde tarlada çalışan Yakup ve Vehbi Ayaz'a kolaylıklar dileyerek traktörle korunga biçerek hasat yaptı.

Hasata katılarak çok mutlu olduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Bugün çiftçimizin korunga bitkisi ile ilgili hasat törenine katıldık. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Tarıma, üretime ve çiftçiye dost bir Vali olarak ifade ediyorum. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. İnşallah hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vanlı çiftçisini yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanındayız. Kaba yem bitki üretiminden, kesik yem üretimine kadar, tam desteğimiz vereceğiz. İnşallah sonbaharda sertifikalı buğday, korunga, fig, yonca tohumlarını dağıtacağız. Çiftçimize katkı sağlayacağız. Bunun dışında en önemli işlerden biri de Türkiye'deki meraların yaklaşık yüzde 10'u Van'da 3 milyona yakın koyunumuz var. Yeni projemizi başlattık. İnşallah 10 çiftçimize her bir çiftçimize 100'er koyun vermek kaydıyla 1 milyon koyun dağıtacağız. 5 yılda 5 milyon ve 10 yılda 10 milyon koyun hedefini gerçekleştirmiş olacağız. Sadece koyun vermeyeceğiz. Bu hibe değil. Sıfır faizli devletimizin çiftçilerimiz için gösterdiği bir kolaylık. Sıfır faizli 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli koyun kredisinden Van çiftçimizi ve üreticimizi yararlandıracağız. Meralarımızı koyunlarla şenlendireceğiz. İfade ettiğim üzere 5 yılda 5 milyon 10 yılda 10 milyon koyun hedefimize ulaşacağız. Çalışmak bizden sonuç Allah'tan diyoruz. Sadece koyunların verilmesini sağlamayacağız. Veterinerlik hizmetlerini gerçekleştireceğiz. Aşılama hizmetlerini vereceğiz. Erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması. Dolayısıyla çok güzel bir proje olacak. İnşallah bunu başaracağız. Tüm gücümüzle il valisi olarak destekliyorum. İl Tarım müdürlüğü, Ziraat bankamız, kaymakamlıklarımız, ilçe tarım müdürlüklerimiz ve çiftçilerimiz, Ziraat odalarımız hep birlikte Vanlı çiftçilerle el ele verip bu amacımız gerçekleştireceğiz. Bunun dışında Van'da meyve yetiştiriciliği için bütün alanları tarıyoruz. İnşallah son bahar ve ilkbaharda dikebildiğimiz kadar meyveyi de dikmiş olacağız" dedi.

Arıcılığı geliştirmek için de projelerinin olduğunu ifade eden Vali Dr. Balcı, "İnşallah arıcılığı destekleyeceğiz. Arıcılarımıza sonuna kadar destek vereceğiz. Burada Tatlı su balıkçılığı da çok önemli. Kısacası ben ilin valisi olarak, çiftçiye, üreticiye, üretime, çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanındayım. Onların destekçisiyim. Onlara destek vermek Van'a Vanlı hemşerilerimize, Vanlı kadınımıza, erkeğimize, yaşlımıza, gencimize, çocuğumuza Van'ın geleceğine destek vermektir. Biz Van'ı seviyoruz. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. İnşallah hep beraber güzel işler başaracağız. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hepimize iyilik güzellik versin. Çiftçimizin işini bereketlendirsin. Allah onları esirgesin kaza bela vermesin" şeklinde konuştu - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel