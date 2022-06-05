Vali Dr. Ozan Balcı, katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti - Haberler

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Vali Dr. Ozan Balcı, katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Vali Dr. Ozan Balcı, katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kentin çöp sorununu ortadan kaldıran 'Van Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kentin çöp sorununu ortadan kaldıran 'Van Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' Van'ı çöp sorunundan kurtardı. Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ile tesiste incelemelerde bulundu. Tesis sayesinde kentin çok önemli bir sorunu olan çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını söyleyen Vali Dr. Ozan Balcı, "Katı Atık Bertaraf tesisini ziyaret ettik. Son derece modern bir tesis. Çevrenin korunması açısından çok çok önemli. Ayrıca burası yap-işlet-devret modeliyle biyogazdan elektrik üretiliyor. Şuan 20 bin hanenin elektrik ihtiyacı kadar tesiste elektrik üretiliyor. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

Dünya Çevre Günü Balcı Van Yerel Haberler

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