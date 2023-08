Vali Dallı, Kastamonu'da görevine başladı

Son Valiler kararnamesi ile Kastamonu Valiliğine atanan Meftun Dallı, şehre gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Kocaeli'nin Derince Kaymakamlığı görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Meftun Dallı, görevine başladı. Vali Dallı, Valilik binası önünde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, protokol davetlileri, kurum müdürleri, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kastamonu Valiliği görevine başlayan Vali Meftun Dallı, "Şeyh Şabanı Veli Hazretlerinin türbesinde dua ettikten sonra bugün itibariyle görevine başladıklarını söyleyen Vali Meftun Dallı, "Cenabı hak hayırlara vesile etsin. Bu güzide şehrimize, evliyalar ve şehitler diyarına Vali olarak gelmek başlı başına bir şeref. Onun için öncelikle cenabı haktan hamt diliyoruz. Aynı şekilde burasının güzel insanlarına, hemşehrilerimize hizmet etmek bizim için ömrünüzün herhalde en çok övünülecek, en çok gurur duyulacak, vesilesi olacak, ömrümüz durdukça da cenabı Allah'tan şükredeceğiz. Bizim maksadımız, geliş sebebimiz buranın insanlarına hizmet etmek. Hizmet düsturumuz belli. Peygamber Efendimizin (Sallalahü aleyhi vesselem) "insanların en hayırlısı insana faydalı olandır", Osmangazi'nin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturlarımız bunlar. Bu istikamette çalışacağız inşallah. Çalışırken gözümüz, kulağımız, gönlümüz, hep Kastamonu'nun güzel insanlarıyla birlikte ve onlarla iç içe olacak. Onların sesine ve sözüne her zaman kulak vereceğiz. Onların ihtiyaçları ne ise, sıkıntıları ne ise bizi yönlendirecek o olacak her zaman. Yarından itibaren dolaşmaya başlayacağız. Hem şehir merkezini hem ilçelerimizi, devlet olarak her yere gideceğiz. Sizlerin de destekleriyle inşallah yüz akı ile insanların duasını alarak buradaki görev süremizi tamamlamayı cenabı Allah nasip etsin" dedi. - KASTAMONU