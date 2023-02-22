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Vali Dağlı: "STK'lar vatandaşların destekleriyle deprem bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdi"

Yerel Haberler

Vali Dağlı: 'STK'lar vatandaşların destekleriyle deprem bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdi'

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) vatandaşların destekleriyle birlikte çeşitli başlıklarda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) vatandaşların destekleriyle birlikte çeşitli başlıklarda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Beslenme hizmetlerini koordine etmek üzere görevlendirildiği Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek, beslenme hizmetleri konusunda sivil toplum kuruşları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili istişarede bulunan Vali Dağlı, sivil toplum kuruluşlarının ülkenin dört bir yanındaki vatandaşların da destekleriyle deprem bölgesinde ilk günden itibaren arama-kurtarmadan giyime, beslenmeden barınmaya kadar çok çeşitli başlıklarda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçen herkese gayret ve katkıları için teşekkür edip, bundan sonraki faaliyetlerinde kolaylıklar diledi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsun Valiliği Kahramanmaraş Zülkif Dağlı Yerel Haberler

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