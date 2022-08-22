Samsun gündem haberleri | Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj Açıklaması

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST öncesi esnaflara yönelik mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında 40 bin esnafın, kente gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacağına inandığını vurguladı.

Esnaf ve Sanatkarlar, Lokantacılar, Fırıncılar, Şoförler ve Otomobilciler ile Servis İşletmecileri odalarının başkanlarıyla toplantı yaptıklarını dile getiren Dağlı, "Değerli esnafımız, 30 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında Samsun olarak dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehrimize getireceği hareketlilikle esnafımıza da büyük bir katkı sağlayacak festival süresince ortaya koyacağımız güzel ev sahipliği ve kaliteli hizmetin, misafirlerimizin ileride ilimizi yeniden ziyaret etmeleri noktasında önemli bir kazanım olacağına ve bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Vali Dağlı, dört mevsim turizm avantajları ile Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı olan Samsun'un, eşsiz doğası, zengin tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini, TEKNOFEST'in de Samsun'un marka değerinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Misafirlerin beklentilerini göz önünde bulunduran ülke ve şehirlerin turizm konusunda pozitif anlamda ayrıştığını belirten Zülkif Dağlı, şunları kaydetti:

"En kaliteli ve en modern olanaklar sağlansa dahi insan faktörü bir şehrin tanıtımı açısından belki de en önemli başlık olarak dikkati çekiyor. Bizler gittiğimiz yerlerde ne bekliyorsak daha fazlasını misafirlerimize yansıtmalıyız. Tüm vatandaşlarımız ve esnaflarımızın birer gönüllü turizm elçisi gibi hareket etmeleri orta ve uzun vadede şehrimizde turizmin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten yaklaşımımızı TEKNOFEST KARADENİZ sürecinden sonra da sürdürmemiz bizler için çok önemli bir kazanım olacaktır."