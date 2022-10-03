Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde pirinç fabrikası ve yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Çeltik Hasat Şenliği'ne katılmak için Bafra'ya gelen Vali Dağlı, hasat şenliği sonrası Bafra'da kooperatife bağlı olarak faaliyet gösteren pirinç fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen Vali Dağlı, kurutma ve paketle konularında bilgi aldı. Daha sonra yapımı devam eden yeni hükümet konağında incelemeler yapan Vali Dağlı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, "Bafra Hükümet Konağımızda sona yaklaştık. Sadece bahçe düzenlemesi, güzel bir peyzaj düzenlemesi halinde burası yapılacak. Arkadaşlarımız ona başlıyor. Binamızda her şey hemen hemen bitmiş durumda. Çok çok küçük rötuşlar yapılıyor. Ondan sonra genel bir temizlik ve yerleşecek olan kurumlarımız kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Baframıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN