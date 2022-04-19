Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti - Haberler

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Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Çakmak ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Çakmak ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

İftar öncesi aile üyeleriyle sohbet ederek, kendilerini evlerinde ağırlayan Çakmak ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Vali Dağlı, birbirinden başarılı 5 kız çocuğundan 3'ü üniversite mezunu, birisi üniversite ve birisi de fen lisesi öğrencisi olan Ayhan ve Sare Çakmak çiftini imkanlarını seferber ederek çocuklarını okuttukları için tebrik etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zülkif Dağlı, Vezirköprü, Samsun, İftar, Yerel, Haberler

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