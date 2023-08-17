Vali Coşkun'dan Denizlililere ilk mesaj

Denizli Vali Ömer Faruk Coşkun, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla tarih, kültür, turizm, sanayi, ticaret ve tarım kenti Denizli'mize hizmet etmek için hep birlikte canla başla çalışacağız" dedi.

10 Ağustos 2023 tarih ve 32275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valisi olarak atanan Vali Ömer Faruk Coşkun, yeni görevine başlamasının ardından Denizlililere ilk mesajını verdi.

Vali Coşkun, "Öncelikle şahsıma gösterdikleri teveccüh ve güvenden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı, edebiyatın ve şiirin başkenti, kadim şehir Kahramanmaraş'tan siz Denizlili hemşehrilerime selam getirdim. Bilindiği üzere Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. Devletimiz aziz milletimiz ile birlikte ilk günden itibaren seferber oldu, deprem bölgesine yardıma koştu. Tüm kentlerimiz gibi Denizli'miz de destek ve yardımlarını bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan esirgemedi. Yaşanan acının tarifi yok. Asil milletimiz, kardeşlik ve dayanışma ruhu ile birbiriyle kenetlenerek gönüllerde vücut buldu, yaraları sarmak için dört bir koldan yardıma koştu. Bu vesileyle deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

"Güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz"

"Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla tarih, kültür, turizm, sanayi, ticaret ve tarım kenti Denizli'mize hizmet etmek için hep birlikte canla başla çalışacağız" diyen Vali Coşkun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Denizli'mizde eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, ticaretten kültür-turizme, her alanda şehrimizi daha da ileriye taşıyabilmek, vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için milletvekillerimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, meslek odalarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız, basın mensuplarımız ve halkımızla güçlü bir uyum ve koordinasyon içinde görevimizi ifa edeceğimize yürekten inanıyorum. Ülke ekonomisinde sanayisi, turizmi, tarımsal üretimi ve ihracatı ile önemli bir yere sahip olan ilimizde müteşebbis sanayicilerimiz ile birlikte sektörlerimizi büyütmek, yatırım, üretim, istihdam alanlarında yeni başarıları yakalamak için omuz omuza daha güçlü adımlar atmanın gayreti içerisinde olacağız. İlimiz her alanda sahip olduğu güçlü potansiyeli, üstün sosyal ve kültürel değerleri, verimli toprakları, çalışkan halkı, avantajlı konumu ile ülkemizin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına daha da büyük katkılar sağlayacaktır. Türkiye Yüzyılı'nda bu sürece katkı sağlayabilmek amacıyla tüm enerjimizi bu yönde harcayacağız. Bu vesileyle Denizli'mize şimdiye kadar hizmet etmiş bütün Valililerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İlimizdeki huzur ve güven iklimini hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma temelinde yaşatmaya, kentimizin tüm varlıklarıyla daha güçlü yarınlara ulaşmasını sağlamaya hep birlikte gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Denizlili hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum." - DENİZLİ