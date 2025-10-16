Haberler

Vali Çiftçi, Yeni Afet Yönetim Merkezini Ziyaret Etti

Vali Çiftçi, Yeni Afet Yönetim Merkezini Ziyaret Etti
Erzurum'da yeni açılan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, AFAD Müdürü'nden brifing aldı. 68 memur adayına afet eğitiminin önemini vurgulayan Çiftçi, Türkiye'nin afet müdahaleleri konusundaki ilerlemesine dikkat çekti.

Vali Mustafa Çiftçi, yeni yapılan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde (AADYM) incelemelerde bulundu, AFAD Müdürü Selahattin Karsli'den brifing aldı.

Brifingin ardından 11 ilden gelerek Erzurum'da arama-kurtarma teknikleri eğitimi alan 68 memur adayına konuşma yapan Vali Çiftçi, "Bu eğitimlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak gerçekten zor. Ülkemiz artık afetlerle mücadelede çok daha güçlü bir konuma geldi." dedi.

Ayrıca Vali Çiftçi; Koordinatör olarak görev yaptığı Van, Kastamonu-Bozkurt ve Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketlerde edindiği tecrübeleri paylaşarak Türkiye'nin afetlere müdahale konusunda geçmişe kıyasla çok ileri bir noktaya ulaştığını belirttiği konuşmasında, "Bugün sizlerin burada olmanız, bu eğitimlere katılmanız son derece takdire şayan. İnşallah sahada profesyonel, bilinçli ve donanımlı birer afet personeli olarak görev yapacaksınız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en büyük AFAD yönetim merkezi olma özelliğine sahip AADYM'de, afet anlarında 23 çalışma grubunun koordinasyonu sağlanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
