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Vali Çiftçi'ye özel konuklar

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetler Şube Müdürü Mahmut Temel ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.