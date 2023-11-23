Vali Çiftçi'ye özel konuklar
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetler Şube Müdürü Mahmut Temel ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetler Şube Müdürü Mahmut Temel ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Çiftçi, Büyükşehir Belediyesinin, engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği projelerle, adından sıkça söz ettirdiğini söyledi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel