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Vali Çiftçi'nin minik misafirleri

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Erzurum Valiliği, minik konuklarını ağırladı.

Erzurum Valiliği, minik konuklarını ağırladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehit Kubilay Karaman İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri ve öğretmenleriyle makamında bir araya geldi. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında, okul müdürü İmdat Sezer ve öğretmenleri Alim Özil ile birlikte Valilik'e gelen öğrenciler, merkezi yönetimler konusunda merak ettikleri soruları Vali Çiftçi'ye yönelttiler. Çocukların sorularını cevaplayan Vali Çiftçi, öğrencilere gelecek planlamalarına dair nasihatlerde bulundu. Öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler veren Vali Çiftçi, derslerinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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