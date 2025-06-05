Vali Çiftçi, liseyi ziyaret edip kütüphanede kitapları raflara dizdi

Vali Çiftçi, liseyi ziyaret edip kütüphanede kitapları raflara dizdi
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Vali Çiftçi, liseyi ziyaret edip kütüphanede kitapları raflara dizdi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesinde bulunan Elektrik Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi, liseyi ziyaret edip kütüphanede kitapları raflara dizdi

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesinde bulunan Elektrik Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul bünyesinde kurulan "Şehit Burak Tortumlu Kütüphanesi"ni de ziyaret eden Vali Çiftçi, okumanın kıymetine vurgu yaparak Macera Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü tarafından hediye edilen kitapları raflara yerleştirdi.

Ardından Vali Çiftçi, okul öğretmenleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Yerel
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