Vali Çiftçi, Karskapı ve Erzurum polis şehitliğini ziyaret etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Gaziler Günü" vesilesiyle Karskapı Şehitliği, Erzurum Polis Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret etti.
İl Protokolü, kahraman gaziler ve vatandaşların da katıldığı ziyarette; aziz şehitlerimiz için dua edildi ve şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.
Vali Çiftçi, "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" dedi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel