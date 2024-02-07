Erzurum'da asayiş olayları azaldı, suçların aydınlatma oranı arttı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, asayiş açısından bakıldığında 2022 ve 2023 yılları karşılaştırmasında Erzurum'un iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Erzurum'daki asayiş olayları ve sonuçları açısından 2022 ile 2023 yılları kıyaslandığında, olaylarda yüzde 11 azalma olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "Asayiş olaylarının bir takım alt başlıkları var. Kişilere karşı, mal varlığına karşı, devlete-millete karşı ve topluma karşı işlenen suçlar var. Erzurum'da tüm bu suçlarda 2023'te düşüş tespit edildi. Bu da sevindirici bir sonuç. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20 düşüş görünüyor. İlimizde suçların aydınlatma oranı Türkiye ortalamasın üzerinde. 2022 yılında suçların aydınlatma oranı yüzde 92,9 iken 2023'te bu oran yüzde 95,6 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde bu oran yüzde 91,5 olarak belirlendi. Emniyet ve jandarmamız bu noktada başarılı." diye konuştu.

"Mücadelemiz kesintisiz sürecek"

Aranan şahısların yakalanması ile alakalı oranlara bakıldığında bir önce yıla göre yüzde 25,6 oranında bir artış olduğunu belirten Vali Çiftçi, "Ülkemizin ve ilimizi hassas konularından birisi olan uyuşturucu yani narkotik suçlarda olay sayısı noktasında yüzde 19,1 azalma oldu. Şüpheli sayısı da aynı şekilde yüzde 13,3 azaldı. Bu anlamda da bir önceki yıla göre iyi bir noktadayız. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede de olay sayısında yıllık bazda yüzde 1,2'lik bir artış olmakla beraber tutuklama oranında yüzde 42,4 arttığı görülüyor. Her konuda olduğu gibi bu iki konudada mücadelemiz kesintisi devam edecek." dedi.

"Daha huzurlu ve yaşanabilir şehir gayretimiz"

Erzurum'un emniyet ve asayiş açısından iyi bir noktada olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, şöyle devam etti "Büyükşehirle ilgili değerlendirmelerde bu sonucu görmek mümkün. Emniyet ve Jandarma ekiplerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 yılında bu seviyeyi daha güzel noktalara elbirliği ile taşırız. Suç ve suçlularla mücadelemizin arkasında hükümetimizin güçlü bir iradesi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İç İşleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın ortaya koyduğu irade bizim için çok kıymetli. Bizi teşvik ediyor ve daha fazla gayretli olmamızı istiyorlar. Bizlerde bunu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. İlimizi daha huzurlu ve yaşanabilir olması için gayret edeceğiz." - ERZURUM