Vali Çiftçi'den Turizm Haftası Mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 'nin Turizm Haftası vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

" Turizm Haftası"nı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti Erzurum'da kutlamanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade eden Vali Çiftçi, "Siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişimleri etkileyebilecek bir güce sahip olduğuna inandığım turizm sektörünün gelişmesi için emek veren herkesi kutluyorum. Ülkemizde, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasındaki hafta, çeşitli etkinliklerle "Turizm Haftası" olarak kutlanmaktadır. Turizm, ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olmasının yanı sıra, kültürel zenginliğimizin ve toplumsal birlikteliğimizin de taşıyıcı gücüdür. "Turizm Haftası" ise bu gücü canlandırmayı; vatandaşlarımızı ülkemizin güzelliklerini keşfetmeye teşvik etmeyi ve Anadolu'nun dört bir yanındaki doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı uluslararası arenada tanıtarak bu değerleri yaşatmayı amaçlamaktadır" dedi.

Köklü kültürel mirası, doğal güzellikleri ve misafirperver insanıyla ön plana çıkan ülkemizin; dünyanın en önemli kuvvet kaynaklarından biri olan turizm açısından çok önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "Ülkemizdeki bu eşsiz merkezlerin tanıtılarak bu potansiyelin katma değere dönüştürülmesi noktasında turizmi, oldukça önemli bir güç olarak görmekteyiz. Bunun neticesinde ülkemizde son yıllarda turizm anlamında önemli başarılar elde edilmiştir. Ekonomi ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir sektör olan turizm, yükselişini her geçen gün sürdürmektedir. Kadim şehrimiz Erzurum, kış turizmi başta olmak üzere farklı turizm türlerine ev sahipliği yapabilecek önemli bir altyapıya sahiptir. Geçmişte şehrimizde düzenlenen önemli organizasyonlar ve bugün halihazırda sahip olduğumuz EİT 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanları, bu potansiyelimizin önemli bir göstergesidir. Unutulmamalıdır ki, turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, tüm paydaşların ortak çabasıyla mümkündür. Bu açıdan turizm sektöründe çalışanların emeği de sektörün gelişimi bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Otelcilerden rehberlere, ulaşım sektöründekilerden yerel işletmelere kadar pek çok kişi, turizmin önemli bileşenleridir. Bu süreçte, sürdürülebilir turizm anlayışını benimsemek, doğal kaynaklarımızı koruyarak uzun vadede turizmin gelişmesini sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir. Turizmin, kültürel değerlerimizi tanıtma ve toplumlar arası anlayışı güçlendirme noktasındaki katkısını bir kez daha hatırlatıyor; ülkemizin ve şehrimizin sahip olduğu zenginlikleri daha geniş kitlelere ulaştırma temennisiyle, Turizm Haftası kutlu olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM