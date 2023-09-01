Vali Çiftçi'den Kaymakamlara veda

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Kaymakamlar Kararnamesi' ile Erzurum'dan ataması yapılan kaymakamlarla bir araya geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Kaymakamlar Kararnamesi' ile Erzurum'dan ataması yapılan kaymakamlarla bir araya geldi. Vali Çiftçi, kaymakamlara Erzurum'da yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Erzurum'da Oltu, İspir, Tekman, Şenkaya, Yakutiye, Narman, Horasan, Pazaryolu, Köprüköy, Pasinler ve Aziziye kaymakamları değişmişti. Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak Hatay Vali Yardımcısı ve Pazaryolu Kaymakamı Mustafa Berk Çelik Erzurum Vali Yardımcısı olarak atanmıştı. - ERZURUM