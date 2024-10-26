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Vali Çiftçi'den Gençlere Güçlü Olma Çağrısı

Vali Çiftçi'den Gençlere Güçlü Olma Çağrısı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TÜGVA tarafından düzenlenen 'Velhasıl Sohbetler' etkinliğinde gençlere birlik ve beraberlik mesajı vererek güçlü olmaları gerektiğini vurguladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Velhasıl Sohbetler"e katıldı.

Gençlere altın değerinde öğütler veren Vali Çiftçi, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının ardından birlik, beraberlik içerisinde uyanık olmamız ve büyük gayretle çalışmamız gerektiğini söyledi.

Bu coğrafyada yaşamak için Türk milletinin büyük bedeller ödediğini ve varlığımızı sürdürebilmek için de güçlü olmamız gerektiğini ifade eden Vali Çiftçi, "Bulunduğumuz coğrafyada kimlerin tekme atacağını, kimlerin ayağımızı kaydıracağını bilemeyiz. Bu coğrafyada, bu memlekette yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmazsa bizden önceki medeniyetlerde, devletlerde olduğu gibi Allah korusun biz de yıkılır gideriz. O yüzden devletimize, milletimize sahip çıkmalı; ülkemizi elimizden geldiği kadar yüceltmemiz gerekiyor. Çok çalışacağız ve bizden sonraki nesillere çok güçlü bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Vali Çiftçi'nin hitabının ardından program, soru-cevap şeklinde sürdürüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çiftçi Politika Güvenlik erzurum Eğitim Yerel

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