Vali Çiftçi'den Dumlu şehitlerini anma mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu coğrafyasının iffet ve izzetine can adayanların şehri Erzurum'da, 7 Aralık 1966 gecesi, 65 askerimizin şehit düştüğü ve 27 askerimizin de yaralandığı elim facianın 57. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu coğrafyasının iffet ve izzetine can adayanların şehri Erzurum'da, 7 Aralık 1966 gecesi, 65 askerimizin şehit düştüğü ve 27 askerimizin de yaralandığı elim facianın 57. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi:

"7 Aralık 1966 gecesi, 65 askerimizin şehit düştüğü ve 27 askerimizin de yaralandığı acı olayın 57. yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Havanın eksi kırk derecelere kadar düştüğü 1966 yılının soğuk bir gecesinde, Erzurum'un Dumlu Beldesi'ne bağlı Yeşildere köyünde 51. Tümen 247. Piyade Alayı'nda vatani görevini yapmakta olan erlerin kaldığı koğuşta yaşanan elim facianın hafızalarımızda acısı hala tazeliğini korumaktadır. Bu olay, Erzurum'un "Şüheda yurdu" olma özelliğini de bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. 65 şehidimiz Dumlu' da vatan toprağına emanet edilmiştir. Mekanları cennet olsun.

Mazisi insanlık tarihine dayanan, üzerinde yaşadığı toprakları cennet vatan kılan atalarımız; tarihin çeşitli dönemlerinde kazandığı mücadeleler neticesinde, bu toprakları bize ebedi vatan olarak emanet bırakmıştır. Bugün bizlere düşen, kahraman ecdadımızın iman, azim ve milletimizin üstün fedakarlıklarıyla bize emanet edilen mukaddes vatanımıza aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere her alanda müreffeh bir ülke bırakmaktır. Şehit ailelerimizin aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen evlatlarının, kardeşlerinin acılarını hala hissettiklerini biliyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolu; onların emaneti olan ailelerinin yanında olmak, devletin maddi ve manevi desteğini hissettirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu coğrafyasının iffet ve izzetine can adayanların şehri Erzurum'da, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." - ERZURUM