Vali Çiftçi'den Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne Kutlama Mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 46. Yıldönümü sebebiyle Başkan Ayhan Türkez'e bir kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında "Bugün, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin, zorlu coğrafyaların cesur kalemlerinin, Doğu Anadolu'nun gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi oluşunun 46. yıl dönümü" diyen Vali Çiftçi " 46 yıl önce alınan kararla temelleri atılan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), kuruluşundan bugüne bölge basınının kurumsallaşmasında ve gelişiminde üstlendiği öncü misyonu başarıyla sürdürmektedir. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun kurucu üyesi vasfıyla ulusal çatı kuruluşlarda temsil gücünü kanıtlamış olan DAGC, bölgenin en köklü ve etkin sivil toplum örgütlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi "Bu vesileyle Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, Cemiyetin Doğu Anadolu'yu aydınlatma yolundaki başarılı çalışmalarının devamını dilerim" diye konuştu. - ERZURUM