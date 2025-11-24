Haberler

Vali Çiftçi'den Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne Kutlama Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Çiftçi, cemiyetin bölge basınının kurumsallaşmasında üstlendiği öncü misyonu vurguladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 46. Yıldönümü sebebiyle Başkan Ayhan Türkez'e bir kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında "Bugün, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin, zorlu coğrafyaların cesur kalemlerinin, Doğu Anadolu'nun gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi oluşunun 46. yıl dönümü" diyen Vali Çiftçi " 46 yıl önce alınan kararla temelleri atılan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), kuruluşundan bugüne bölge basınının kurumsallaşmasında ve gelişiminde üstlendiği öncü misyonu başarıyla sürdürmektedir. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun kurucu üyesi vasfıyla ulusal çatı kuruluşlarda temsil gücünü kanıtlamış olan DAGC, bölgenin en köklü ve etkin sivil toplum örgütlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi "Bu vesileyle Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, Cemiyetin Doğu Anadolu'yu aydınlatma yolundaki başarılı çalışmalarının devamını dilerim" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.