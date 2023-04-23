Vali Çiftçi'den depremzede çocuklara bayram hediyesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü.

Vali Mustafa Çiftçi, bayram nedeniyle asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve koordinatör vali olarak görev yaptığı Afşin ilçesini ziyaret etti.

Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katılan Vali Çiftçi, Çorum Valiliği tarafından depremzede çocuklar için bayram hediyesi olarak hazırlanan bisikletlerin dağıtımını gerçekleştirdi. Depremzede çocuklar ile tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Vali Çiftçi, çocuklarla sohbet etti.

Ramazan Bayramı'nda Afşinlileri yalnız bırakmayan Vali Çiftçi, yaptığı ziyaretlerle Afşinlilerin bayramını kutladı. Vali Çiftçi, bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için temennide bulunarak İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik etti. - ÇORUM