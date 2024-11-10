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Vali Çiftçi'den 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Minnetle Anıyoruz

Vali Çiftçi'den 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Minnetle Anıyoruz
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde minnetle andı ve onun önderliğinde kazanılan İstiklal Savaşı'nın önemine değindi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi, "İstiklal Mücadelemizin Önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, binlerce yıllık Türk vatanının ateşten bir çember içine alındığı, emperyalist devletlerin kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti göstererek, vatanımız hakkındaki kara planlarını uygulamaya çalıştığı bir dönemde, aziz milletimizin varoluş mücadelesini başlatmıştır. Zamanın küresel güçlerine karşı başlattığımız İstiklal Savaşı, topyekün kazanılan bir zaferle taçlanmıştır. İstiklal ve istikbal mücadelemizdeki önderliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin asıl gücünün, insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliği ve bundan kaynaklanan cesareti olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu birlik ve beraberlik içinde Selçuklu ve Osmanlı Cihan Devleti'nin varisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hürriyet ve medeniyet mücadelesini sonsuza kadar devam ettirecektir. "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan cumhuriyetimizi, dünden daha güçlü ve müreffeh bir şekilde yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize teslim etmeliyiz. Ezelden ebede uzanan tarih yolculuğumuzda, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak ilelebet yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle milletimize önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm komutan, siyaset ve devlet adamlarını şükranla yad ediyorum." Şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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