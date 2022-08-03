Vali Çiçek ve Başkan Yalçın'dan yatırım turu - Haberler

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Vali Çiçek ve Başkan Yalçın'dan yatırım turu

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın'dan yatırım turu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte ilçede yapımı devam proje ve yatırımlarda incelemelerde bulundu.

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte ilçede yapımı devam proje ve yatırımlarda incelemelerde bulundu.

Talas Belediyesi tarafından eğitime kazandırılan 32 derslikli Mevlana İlkokulu'nun yanı sıra yapım çalışmaları devam eden Emine Gönen Ortaokulu, Mehmet Karamercan Kütüphanesi ve Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatlarını gezerek yetkililerden bilgiler alan Vali Çiçek, ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen sosyal tesis ve kütüphane inşaatlarını yerinde gördü.

"YENİ OKULLAR, KÜTÜPHANELER KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Yapılan yatırımlarla ilgili olarak bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitim yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, "Sayın Valimizle birlikte başta okullar olmak üzere kütüphaneler, sosyal tesisler ve engelli yaşam merkezi inşaatlarında incelemeler yaptık. Kendisine gelinen son durum hakkında bilgiler verdik. Talas'ın farklı noktalarına okullar, kütüphaneler, sosyal tesisler ve engelsiz yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz. İlgi ve katkılarından dolayı da sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Talas'a ayrı bir önem veriyor, proje ve yatırımlarımıza destek oluyor" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yalçın Gökmen Çiçek Kayseri Talas Yerel Haberler

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