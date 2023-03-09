Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğlenceli 'deprem bilinçlendirmesi'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Müncübe Cıngıllıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Müncübe Cıngıllıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla yakar top oynayan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle hem eğlendi hem de depremlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci dostu anlayış içerisinde çocukları yalnız bırakmazken, bu kapsamda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Müncübe Cıngıllıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada sınıfları gezerek, öğrencilere ve öğretmenlere 'iyi dersler' temennisinde bulunan Büyükkılıç ile Çiçek, ayrıca okul bahçesinde yakar top oynayan çocuklara eşlik ederek, depreme ilişkin öğrencileri bilinçlendirdiler.

Çocukların sıcak ilgisiyle karşılaşan Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinden gelen bir öğrenci ile de yakından ilgilenerek, bir isteği olup olmadığını sordular.

Çocuklarla yakar top oynadılar

Vali Çiçek, bahçede çocuklarla sohbeti sırasında depremzedelere harçlığını gönderen bir öğrenciye teşekkür ederek, "Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Orada büyük bir mücadele veriliyor. Çok büyük bir çalışma yürütülüyor. Bütün gençlerimiz, gönüllüler orada fedakarca çalışıyor" dedi.

Öğrencilerle hem eğlenen hem de kentte yaşanan depremlerle ilgili çocukları bilgilendiren Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'e, okul ziyaretinde Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de eşlik etti. - KAYSERİ