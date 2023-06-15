Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 1 milyon metrekaresinin tamamen yeşil alan olacağı, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 1 milyon metrekaresinin tamamen yeşil alan olacağı, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, yapım çalışmaları son aşamaya gelen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Çiçek ve Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hayata geçirilecek projeleri de etraflı bir şekilde denetledi.

Başkan Büyükkılıç, şehre değer katacak vizyon projelerden birisi olan ve 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sona doğru yaklaşıldığını ifade etti. Çalışma yapan personele kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan ve 7'den 70'e tüm kesimlere hitap edecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize, İç Anadolu bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'ye çok yakışacak olan vizyon projenin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a, inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

Projede neler olacak?

Millet Bahçesi'nde, 6 adet kuyu binası, 96 adet engelli, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yollar, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzları da yer alacak. Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti bulunacak.

Öte yandan proje kapsamında, Kent Müzesi, devasa Halk Kütüphanesi, Mutfak Sanatları Merkezi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi de kente kazandırılacak. - KAYSERİ