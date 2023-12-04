Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, özel çocukların heyecanına ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Farkındalık ve Sevgide Engel Tanımıyoruz' sloganı ile düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı'na katılarak engelli vatandaşlar ve ailelerinin...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Farkındalık ve Sevgide Engel Tanımıyoruz' sloganı ile düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı'na katılarak engelli vatandaşlar ve ailelerinin heyecanına ve coşkusuna ortak oldu.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'engelli dostu' hizmet anlayışı ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak proje ve hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde sürmeye devam ederken, sık sık onlarla kucaklaşan ve 'özel kardeşlerim' diyerek bağrına basan Başkan Büyükkılıç, engelli vatandaşlarla özel günlerinde de buluştu. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir kutlama program düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) iş birliğinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı'na Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ile Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri ZİÇEV Başkanı Asuman Talaslıoğlu, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, eğitmenleri ve aileler katıldı.

Programda özel vatandaşların sevgisi ve ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla yakından ilgilendi.

'Farkındalık ve Sevgide Engel Tanımıyoruz' sloganı ile düzenlenen programda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programın sunuculuğunu yapan minik Asya'ya sevgi gösterisinde bulunarak konuşmasına başladı.

"Yerel yöneticiler olarak bizler üzerimize düşeni yapmak durumundayız"

Önemli ve anlamlı programdan dolayı ZİÇEV ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ekibine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Bir farkındalık oluşturmak amacıyla sizlerle bir araya geldik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi bir tanımlamayla paylaşılsa da biz onu bir engelliler günü olarak değil, engelleri kaldırmak, engellerle ilgili farkındalık oluşturmak, sizlerin yerine kendimizi koymak, bunlarla birlikte neler yapılabilire kafa yormak olarak görüyoruz. Hayatı kolaylaştıracak, engel de oluşturmayacak yaklaşımlarda bulunmak suretiyle yerel yöneticiler olarak bizler üzerimize düşeni yapmak durumundayız. İnsani bir konuma şehrimizi getirmek, özellikle de engeli olan canlarımıza fırsat vermek adına gerekli her türlü gayreti göstermeliyiz" diye konuştu.

Büyükkılıç, engellerin oluşmasına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması konusunda da gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Zihinsel engelli ya da ortopedik engelli, yaklaşık 8 milyon belki daha fazla bu alanda bir rakam konuşuluyor. Değişik yerlerde etkinlikler yapılıyor, bu güne dikkat çekiliyor. Elbette bunlar güzel etkinlikler, bunların bir tanesini de burada yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ve protokol üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Değerli valimize, kıymetli protokolümüze katılımlarından ve Kayseri'mizin ruhuna uygun birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemenin onurunu taşımadan dolayı dostunuz, kardeşiniz, bu şehrin hizmetkarı olarak sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükkılıç'a konuşmasının ardından Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Aleyna Başol tarafından çiçek takdim edildi.

Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Aleyna Başol, "Size çok teşekkür ederim Memduh Başkanım, iyi ki varsınız. Bu okulu yaptığınız için o kadar mutluyum ki" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç da Aleyna'ya 'seni alnından öpüyorum' diyerek, çiçeği annesine vermesi ricasında bulunup, programın sunuculuğunu yapan minik Asya'ya takdim etti.

Vali Gökmen Çiçek de Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın yüzde onunun engelli olduğunu ifade ederek, "Bizim ülkemizde ise yapılan araştırmalarda yüzde 12,3'ü engelli. Dolayısıyla engellilerle ilgili yapılan çalışmalar toplumumuzun yüzde 30'unu ilgilendiriyor. Onların hayatını kolaylaştırmak tüm toplumun seferber olması gereken bir konu" dedi.

"Engeller zihinde ve kalpte"

Valilik ve belediyelerin bu konuda öncü olacaklarını kaydeden Çiçek, "Toplumun tamamı da bununla ilgili çalışacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber engellilerimizin sorunlarına dikkat çekmek için bir yürüyüşe katıldık, gözlerimizi bağladık, yürüyüş yaptık. Yürürken onlara olabilecek her türlü zorluk yapılmıştı. Orada yürüyen mi engelli, yoksa onların hayatını zorlaştıran mı engelli? Zorlaştıran engelli. Engeller zihinde ve kalpte" diye konuştu.

"Medeniyetimize uygun bir belediye başkanının yapması gerektiği gibi yapıyor"

Başkan Büyükkılıç'a engellilere gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Çiçek, "Büyükşehir Belediyemizin bu konuda özellikle Memduh Başkanımızın çok büyük bir duyarlılığı var. Bu konu olduğunda her şeyi bir kenara bırakıyor. Bunu defalarca kere gördüm. ZİÇEV ile ilgili bakışı, engellilerle ilgili bakışı tam bizim medeniyetimize uygun bir belediye başkanının yapması gerektiği gibi yapıyor. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, Gazze'de yapılan soykırıma da dikkat çekerek, çocukların engelli yapıldığını ve Avrupa'nın da bunu alkışladığını söyledi.

Çiçek'e konuşmasının ardından Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Burak Seyit Tanatmış çiçek takdiminde bulundu.

Kayseri ZİÇEV Başkanı Asuman Talaslıoğlu ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yanlarında olan katılımcılara teşekkür ederek, engelli bireylere sevgi gösterilmesinin önemine işaret etti. Özhaseki döneminden beri ZİÇEV'e destek veren belediyelere teşekkür eden Talaslıoğlu, Başkan Büyükkılıç'ın da Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminden beri kendilerine destek verdiğini söyledi.

Programın sunusu minik Asya da Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Kayseri'nin en güzel yaşam merkezi Besime Özderici'de eğitim almaktayım. Bu kurumunun prensesiyim, hizmetlerinden dolayı Memduh amcamıza ve belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan programda Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri oluşturdukları koro ile çeşitli parçalar seslendirirken, semazen gösterisi, zeybek oyunu gibi gösteriler de düzenlediler. Başkan Büyükkılıç'ın 'özel kardeşlerimiz' diyerek bağrına bastığı engelli vatandaşlar, Büyükşehir'in 3 Aralık Dünya Engelliler Programı'nda doyasıya eğlendi.

Başkan Büyükkılıç program boyunca engelli vatandaşlarla yakından ilgilenerek, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi gönüllere dokunduğu 2 yılı geride bıraktı

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda ayrıca, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2'nci kuruluş yıl dönümü kutlaması da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriyor. - KAYSERİ