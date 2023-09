Vali Çiçek: "Uyuşturucu enkazının altında çocuklarımızı bırakmayacağız"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu enkazının altında hiçbir çocuğu bırakmayacaklarını söyleyerek, " Kayseri'de ıssız hiçbir yer bırakmayacağız, her parkta polisimiz var" dedi.

Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, deprem bölgesinde Kayseri'nin valisi olmanın büyük bir güç olduğunu, sevdalısı olduğu Kayseri'ye aşık olduğunu belirtti. Vali Çiçek, "Deprem bölgesinde çok acayip şeyler yaşadım. Ben değil, o depremde bulunan herkes enteresan şeyler yaşadı. Bazen "gençlik nereye gidiyor" diyoruz ya. Gençlerimizle ilgili bazen sitemlerde bulunuyoruz. Bu gençlik 15 Temmuz'da direniş göstererek burada olduğunu gösterdi, depremde de aynısını yaptı. Gönüllüler, bütün gençlerimiz bölgeye yağdı. Özellikle Kayseri'ye ben sevdalıydım ama aşık oldum. Çünkü o depremde Kayseri valisi olmak çok büyük bir güçtü. Her istediğiniz her ihtiyaç duyduğunuz malzemenin 3 saat sonra geleceğini bilmek inanılmaz bir güç ki. Binlerce battaniye, ısıtıcı 1 saat içerisinde yola çıkıyor, 3 saat sonra elinizde oluyor" dedi.

"Devlet enkazın altında evladı olsa bile vardı" diyen Çiçek, "Orada müdürlerimiz çok büyük fedakarlık gösterdi. Annesi, evladı enkaz altında olup kriz merkezine gelen müdürlerimiz vardı. Bir yanda evladı enkaz altında, bir yanda "devletim beni çağırıyor" diyenler vardı. Devlet yoktu diyenler için söylüyorum. Devlet evladı enkaz altındayken oradaydı. En başta oranın idarecileri oraya koştu" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu enkazının altında çocuklarımızı bırakmayacağız"

Çiçek, "Depremde yavrularımız enkazın altında kaldı ama uyuşturucu enkazının altında yavrularımızı bırakmayacağız. Bir anne "evladım ölsün" diye dua edemez. Eğer ediyorsa öyle bir yara vardırdı orada. Dolayısıyla bu kadar büyük fedakarlık yapmış ve gönüllü olarak oraya akmış bir milletin çocuklarını alçaklara, bu millete savaş açmış uyuşturucu çetelerine hiçbir evladımızı teslim etmeyeceğiz. Hem polisiye tedbirlerimizle hem de rehabilitasyon merkezini yaparak söz vermiştik. İnşaatımız başladı ve temeli atıldı. İnşaat hızla devam ediyor. Kabasını bu yıl sonuna kadar bitireceğiz diye ümit ediyorum. Her aşamayı takip ediyorum" diye konuştu.

Her mahallede spor okulu

Gençleri uyuşturucudan kurtarmanın en büyük yolunun spor olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Uyuşturucu ile mücadele edeceğiz, gençlerimizi koruyacağız diyoruz. Rehabilitasyon merkezi bu illete bulaşmış gençlerimizi kurtarmak için. Kurtarmadığımız takdirde her gencimizin 10 genç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Birde bu illete hiç başlamadan nasıl müdahale edebiliriz konusu var. Bu illete maalesef her yerde ulaşabiliniyor. Gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmanın birinci yolu spor. Ancak şehr merkezlerinde belediyelerimiz muazzam tesisler yaptı. Birçok mahalle o tesislerin şehirde olmasından dolayı ya göremiyorlar yada gelmiyorlar. Bizim onlara bir adım atmamız gerekiyor. Burada belediyelerin ne kadar büyük mücadele verdiğini görüyorum ama bizlerinde bu mücadeleye destek olması gerektiğini değerlendiriyorum. Özellikle kırsal mahallelerimizden başlamak üzere her mahallemizde bir kurumumuzun spor okulu olsun. Her spor okulunda 50 gencimiz olursa hem gençlerimizin uyuşturucu gibi illetlerden uzak durmasına katkısı olur hem buradaki arkadaşlarımızın spor kulüplerine yazdırarak madalyalı sporcularımız olur hem de bu gençlerimizi kurumlarımıza ilişkilendirmiş oluruz diye bir hayal kurduk. Her mahallemizde her sokakta bir spor tesisi olmayabiliyor. Dedik ki, biz spor her yerde yapılır ve bu işi aşacağız. Emniyetimiz bunu yapıyordu ve jandarmamızda bunu yapmaya başladı. Müdürlüklerimiz spor okulu açtı. Sonrasında STK'larımız açtı. Hepsinden olumlu sonuçlar aldık. Başarılar gelmeyince başlayınca başka bir hava estiğini gördük. Ben istiyorum ki yıl sonunda Kayseri'de ticaret odası takımı, müftülüğün takımı gibi takımlarla bir şampiyona düzenleyelim. Mahalleler arasında bu şampiyonayı yapacağız" şeklinde konuştu.

"Issız bir yer bırakmayacağız, her parkta polisimiz var"

Kayseri'de hırsızlık olaylarının geçen seneye göre yüzde 38 oranında azaldığını dile getiren Çiçek, şehirde ıssız bir yerin kalmayacağının altını çizerek, "Teknoloji olmazsa mücadele çok daha zor oluyor. Kamera sayımızın ciddi derecede az olduğunu gördük. Kayseri'nin halen ıssız alanları var. Birçok yerde kameranın olmaması suçluların tespit edilememesine yol açıyor. Emniyetteki arkadaşlarımızda kameraları temin edebilirsek suç oranlarını azaltabileceklerini söylediler. Biz hemen ihaleye çıktık. Arkadaşlarımızın belirlediği yerleri KGYS'ler ile donattık. Gerçekten baktık ki suların aydınlanma oranlarında ciddi bir artış oldu. Arkadaşlar birkaç şebekeyi hemen yakaladılar. Kayseri'de bir metrekare ıssız bir alan bırakmayacağız. Issız diye bir yer şehrimizde olmayacak. Şuan o durumdayız. Biz kameralar ile bu şehri donatacağız. Issız hiçbir yer bırakmayacağız. Sadece suçluyu yakalamak değil halkın güven içerisinde yaşamasını sağlamakta asıldır. Güven timleri oluşturduk.biz suç işlenmesin istiyoruz. 150 polisimizin görevi çarşıda pazarda boy gösterecekler ve suça anlık müdahale edecekler. Arkadaşlarımız inanılmaz suçüstü yapmaya başladılar. Polis üniformasın olmasına rağmen suçlu yakaladılar. Ciddi şekilde uyuşturucu yakaladılar. Esnaflarımızdan hiç beklemediğim kadar çok olumlu dönüşler aldık. Güven timleri ile beraber sivil polislerimizi de artırdık. Şuan her parkla polislerimiz var. Kayseri'nin huzurunu ve güvenliğini her şeyden çok önemsiyoruz. Hırsızlık olayları geçen seneye göre bu sene yüzde 38 azaldı. Yüzde 28'de evden hırsızlıktaki azalmamız. Bizim istediğimiz sıfıra indirmek. Aydınlanma oranında yüzde 40 artışımız var. Bunun en büyük sebeplerinden biri emniyetimiz 3 tane büyük hırsızlık şebekesi çökertti" dedi.

Kadın kooperatiflerine değinen Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin girişimciliğin ve cesaretin kitabını yazmış bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Kayseri girişimciliğin kitabını yazmış. Cesaretin kitabını yazmış. Birçok Kayserili iş insanı eski dönemlerde bile neler üretmiş. Denizin yanında değil, Anadolu'nun ortasında ihracat rekorları kırmış. Herkes bu şehre ataerkil der ama anaerkil bir şehir. Kadınlara böyle imkan verirsek başarılır diye düşündük. Şehir merkezinde kooperatifler önemli ama ilçelerdeki gibi değil. İlçelerde fabrikalar yok. Buralarda kadınların üretime katılabilmesi, büyük pastadan pay alabilmesi için bir şeyler yapmak lazımdı. Bir üst kurul kurduk ve 22 tane kadın kooperatifini kurduk. Şuan 30 oldu. Her biri farklı bir şey üretiyor. Buralarda inanılmaz işler çıktı" diye konuştu.

"İkili öğretimden kurtulmamız için belirli yerlerde 16 okul ile bu işi toparlayacağız" diyen Çiçek, "Depremden dolayı biraz okul eksiğimiz var. Bundan dolayı ikili öğretimi istediğimiz gibi bitiremedik. Bütün ağırlığımız bütün gücümüz orada. İkili öğretimden kurtulmamız için belirli yerlerde 16 okul ile bu işi toparlayacağız. Yerlerini tespit ettik. Bu sene devletten de fazla yatırım geliyor. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Okul yapacağımız yerlerde kamulaştırmamız gerekiyor. Hayırseverlerimiz var ama yer konusunda sıkıntımız var" ifadelerini kullandı.