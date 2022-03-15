Vali Çiçek: "Türkiye ile Özbekistan arasında birlik ve berberlik herkese büyük fayda sağlayacak"

Türkiye ile Özbekistan ve diğer Türki cumhuriyetler arasında birlik ve berberliğin güçlenmesini çok istediğini belirten Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türk dünyasındaki dostluğun ve birlikteliğin herkese büyük fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Özbekistan ile Türkiye ilişkilerinin 30. yıl dönümü nedeniyle Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Azamhocayev, ardından valilik makamına geçerek Çiçek ile bir süre görüştü. Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı ziyarette Büyükelçi Azamhocayev 30. yıl anısına Vali Çiçek'e Özbekistan kültürüne ait bir kaftan hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Çiçek, Büyükelçi Azamhocayev'e Afyonkarahisar'ın tarihi, ekonomisi, kültürü, turizm potansiyeli başta olmak üzere birçok konuda mevcut durumunu içeren bilgiler verdi. Türkiye ile Özbekistan ve diğer Türki cumhuriyetler arasında birlik ve berberliğin güçlenmesini çok istediğini belirten Vali Çiçek, Türk dünyasındaki dostluğun ve birlikteliğin herkese büyük fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Büyükelçi iş dünyası işle bir araya gelecek

Nazik karşılaması ve misafirperverliği için Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür eden Büyükelçi Azamhocayev, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını ve dönüş yolunda Afyonkarahisar'a uğramak istediğini belirtti. İş dünyası işle bir araya geleceğini söyleyen büyükelçi Azamhocayev, konakladığı termal otelden çok memnun kaldığını ve Afyonkarahisar'ın termal zenginliğine hayran kaldığını ifade etti.

Semerkant ile Afyonkarahisar'ın kardeş şehir olabileceğini belirten büyükelçi Azamhocayev: "Özbekistan'ın 12 ilinden biri olan Semerkant ile Afyonkarahisar'ı kardeş şehir yapmak isteriz. Bu konuda sizin desteğiniz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanının isteği bizim için çok önemli" dedi.

Özbekistan'da Türk inşaat firmalarının çok olduğunu ve Türk kültürünün çok yaygın olduğunu söyleyen Büyükelçi Azamhocayev, inşaatlarda Afyon mermeri kullanıldığını da belirtti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel