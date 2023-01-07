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Vali Çiçek'ten SGK'ya ziyaret

Yerel Haberler

Vali Çiçek'ten SGK'ya ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Çiçek, kuruma gelişi sırasında Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve birim amirleri tarafından karşılandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşların tamamını ilgilendiren işlemlerin yürütüldüğü önemli kurumlardan birisi olduğunu belirten Vali Çiçek, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz, vatandaşlarımızın doğumundan başlayarak, çalışma hayatı sonrası emeklilik işlemleri, öldükten sonra cenaze yardımı, ölüm aylığı bağlama gibi faaliyetlerini, vatandaş odaklı bir anlayış içerisinde sürdürmektedir. Büyük bir özveri ile çalışan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi

Vali Çiçek, kuruma iş ve işlemler için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek, devletin, vatandaşların sosyal hizmetlerin tamamından en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken her türlü düzenlemeyi yaptığını ifade etti.

Kurumun işleyişi, fiziki durumu, personel durumu ve çalışmaları hakkında Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül'den bilgiler alan Vali Çiçek, ziyaret sonrası kurumdan ayrıldı.

Ziyarette Vali Gökmen Çiçek'e Vali Yardımcısı Şenol Esmer de eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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