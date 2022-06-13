Vali Çiçek: 'ORAN Kalkınma Ajansı'nda altın bir dönem yaşamak istiyoruz'

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri, Sivas ve Yozgat için turizm tanıtımlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, "ORAN'da altın bir dönem yaşamak istiyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci katıldı. İmalat Sanayi Finansman Destek Programı'nın KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni eden Vali Gökmen Çiçek, "Bugün, benim Kayseri'ye atanmamdan ve Sivas Valimizin yeni atanmasından sonra bir tek Yozgat Valimiz ORAN'da değişmedi valiler arasında. Diğer 2 vali değişmiş oldu ve bu bizim ilk toplantımız. Geldikten sonra ORAN'ın yaptıkları çalışmalarla ilgili Kayseri ölçeğinde belediyelerimizin, STK'ların, özellikle iş insanlarımızın ORAN'la beraber paylaştıkları projelerle ilgili gördüğüm şu, gerçekten güzel ve sürdürülebilir projeler yapılmış. Devamı olan, istihdam sağlayan, memlekete katma değer üreten işlerde bulunmuş arkadaşlarımız. Ben bundan dolayı genel sekreterimize ve bizden önce görev yapanlarla beraber belediye başkanımıza, kısaca ORAN Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biz de bundan sonra inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Bu önemli kararlarımızın olacağı bir toplantı olacak. Hepinizin bildiği gibi Haziran Ayı Olağan Toplantımızda, Perşembe günü ORAN tarafından İmalat Sanayi Finansman Destek Programı ilan edildi. Bunu çok önemsiyoruz ve tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Vali Çiçek, yapılacak çalışmalarla 3 ilin de turizm tanıtım çalışmaları için değerlendirmeler yapacaklarını söyleyrek, "Bu program ile birlikte 25 milyon TL miktarında kar payı ajansımız tarafından üstlenilecek. Sektörüne göre 3,5 milyon TL kredi çekme imkanı sağlanacak. Bu program ile 3 ilimizde 100 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımın, imalat sanayide gerçekleşmesini bekliyoruz. 3 ilimizde de bilgilendirme toplantıları yakın zamanda yapılacak. Bugünkü toplantımızda KOBİ'lerimiz için bir başka programın ilan konusunu görüşeceğiz. İnşallah 2 ay içerisinde imalat sanayi teknik destek programıyla, imalat sanayi için ilan etmiş olacağız. Ayrıca 3 ilimizde de 3 aydır devam eden proje teklif çağrılarını görüşeceğiz. Bizim özellikle Kayseri, Sivas ve Yozgat tarihi ve kültürel değerleri açısından birbirinden değerli hazinelere sahip illerimiz. Özellikle bu tarihi ve kültürel eserlerimizin ortaya çıkarılması ve tanıtımıyla ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Benim 20 gün içerisinde Kayseri'yi gezme fırsatım oldu. Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek, aynı zamanda benim meslek büyüğüm, yine Yozgat Valimiz de benden büyük. Onların da geldikleri günden itibaren illerindeki tarihi ve kültürel yerleri gezdiklerine şahit olduk. Soğanlı Vadisi, Koramaz, Sarıkaya Roma Hamamı, Kazankaya Kanyonu, Sivas Müzeleri gibi birçok turizm değerimizin tanıtımı için yapılacak çalışmalar bugün değerlendirilecek. İnşallah uyumlu bir dönem geçirip, ORAN da altın bir dönem yaşamak istiyoruz hep beraber. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel