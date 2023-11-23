Vali Çiçek: "Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında; "Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. Eğitimin amacı, kişileri yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu da iyi bir eğitim sisteminin yanında, iyi yetişmiş ve nitelikli öğretmen kadrosuyla mümkündür. Öğretmenlerimiz; milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, üstün ahlak ve fazilete sahip, bilgili, kültürlü ve çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen insanları yetiştirmek suretiyle, geleceğin dünyasını inşa etmek için çalışmakta, gayret göstermektedirler. Bizler de dün olduğu gibi bugün de yarın da öğretmenlerimizi ve eğitimimizi bütün imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin gününü en samimi duygularla tebrik ediyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ