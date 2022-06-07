Vali Çiçek, MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin Genişletilmiş İstişare Toplantısına katıldı - Haberler

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Vali Çiçek, MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin Genişletilmiş İstişare Toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çiçek, MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin Genişletilmiş İstişare Toplantısına katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'nin genişletilmiş istişare toplantısına katılarak, iş insanları ile bir araya geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'nin genişletilmiş istişare toplantısına katılarak, iş insanları ile bir araya geldi.

Genişletilmiş istişare toplantısı; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, MÜSİAD Kayseri Şubesi Yönetim ve İstişare Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Genişletilmiş istişare toplantısında konuşan Vali Çiçek, "Bu akşam sizlerle burada olmanın ayrı bir heyecanını yaşıyorum. 17 gündür Kayseri'deyim, Kayseri topraklarını dolaşıyorum ilçelerini geziyorum erken saatte başladığımız mesaiyi geç saatlere kadar sürdürüp Kayseri'yi bir an önce anlayıp işime bakmak istiyorum" dedi.

Vali Çiçek, "Burası benim evim gibi, sizin gençliğiniz MÜSİAD'da geçerken benim çocukluğum burada geçti. Babam MÜSİAD'ın kurucularındandı. Ben hepinizden dua istiyorum inşallah başarılı olmak için Kayseri için çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer tarafından Vali Gökmen Çiçek'e hediye takdim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Memduh Büyükkılıç Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Haberler

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