Vali Çiçek: 'Kahraman gazilerimizin gösterdikleri cesaret ve kararlılık, bugünkü nesillere ilham kaynağı olmaktadır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, şanlı tarihimizin onur abideleridir. Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, fedakarlıklarıyla bizlere bu topraklarda hür ve bağımsız yaşama imkanı sağlayan bütün gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen "Gazi" unvanı bugünün anlamını daha da yüceltmektedir. Gazilik, milletimizin gönlünde en yüce mertebelerden biri olarak, vatanseverliğin, cesaretin ve fedakarlığın sembolü olmuştur. Kahraman gazilerimizin gösterdikleri cesaret ve kararlılık, bugünkü nesillere ilham kaynağı olmaktadır. Onların bıraktığı bu kutlu miras, bizlere vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize sahip çıkma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bizler de gazilerimize layık olabilmek için birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum." - KAYSERİ