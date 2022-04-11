Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, iftarını öğrenciler ile birlikte yaptı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, iftarını öğrenciler ile birlikte yaptı.

Vali Çiçek, hafta sonu iftarını öğrencilerin yoğunlukta olduğu Erenler Mahallesi'nde açtı. İftar programına Vali Çiçek'e eşi Sümeyra Çiçek İkmaL ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve eşi Fatma Alp ve protokol üyeleri de eşlik etti. Mahallede kurulan iftar çadırında orucunu açan Vali Çiçek, iftarın ardından öğrenciler ile bol bol sohbet ederek, öğrencilerin isteklerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı

Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek, Karahisar, İftar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title