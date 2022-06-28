Vali Gökmen Çiçek, halk günü toplantısında vatandaşları dinledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların devletle bağını güçlendirmek, talep ve sıkıntılarını hızlı ve etkin çözüme kavuşturabilmek için düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, haziran ayı halk günü toplantısı, Vali Çiçek başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kendisine iletilen sorun, şikayet ve istekleri not alarak ilgili kurum amirlerine talimat veren Çiçek, vatandaşın taleplerinin çözüme kavuşturulmasını isteyerek, yapılacak çalışmaları yakından takip edileceklerini belirtti.

Vatandaşlara her zamana kapılarının açık olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Kayseri'ye ilk geldiğim gün de söylemiştim, 'beni makamımda otururken değil, halkın arasında dolaşırken göreceksiniz' diye. Verdiğimiz bu söz doğrultusunda hareket etmeye gayret ediyorum. Devletimiz ve bizler her daim sizlerin yanındayız. Burada bulunan tüm kurum müdürlerimiz, sizlerin sorunlarını dinlemek ve çözmek için var güçleriyle çalışacaklardır. Sizlere kapımız her zaman açık olacak."

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile vatandaşlar katıldı.