Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çiçek'e ziyaretler devam ediyor

Yerel Haberler

Vali Çiçek'e ziyaretler devam ediyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e ziyaretler devam ediyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e ziyaretler devam ediyor.

Yoğun gündeminin arasında misafirlerini ağırlayan Vali Gökmen Çiçek; il dışından gelen misafirlerinin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşları kabul ediyor. Vali Gökmen Çiçek, Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Yaman, Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu Kayseri İl Başkanı İlker Hamurcu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle il Müftüsü Yusuf Akkuş, Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun, Oğuz Boyları Derneği Başkanı Öcal Arslankaya'yı makamında kabul etti.

Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri bizim gözbebeğimiz, Kayserimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title