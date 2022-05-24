Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

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Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi'ye yaptığı ziyaretinde kaymakamlık binasını ziyaret ederek ilçenin kurum amirleriyle tanıştı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi'ye yaptığı ziyaretinde kaymakamlık binasını ziyaret ederek ilçenin kurum amirleriyle tanıştı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Belediyeye ziyarette bulunan Vali Gökmen Çiçek, yürütülen projeler hakkında bilgiler aldı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a misafirperverliği ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Vali Çiçek, daha sonra Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde ilçe muhtarlarıyla buluşarak isteklerini dinledi.

Vali Çiçek, son olarak tarihi Develi Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle muhabbet etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek, Kaymakamlık, Kayseri, Develi, Yerel, Haberler

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